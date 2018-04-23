KPSS CAFE- KPSS HABER VE HAZIRLIK PORTALI

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Kadın-Erkek Astsubay Alımı Yapılacak! Adaylar Dikkat!
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kadın-Erkek Astsubay alımı için başvuru süreci geçtiğimiz gün yapılan resmi duyuru ile uzatılmıştı.
En Az Lise Mezunu Sivil Memur Alınacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın KPSS puanıyla gerçekleştireceği sözleşmeli personel alımı için başvurular 30 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.
Belediye Başkanının Kızı Son Sıradan Birinci Sıraya Geldi, Akademisyen Oldu
AK Parti'li Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın kızı 10'uncu sıradan birinci sıraya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Konuştu! Meclis Karıştı!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturuma katıldı ve burada partisi adına konuştu.
TBMM'de İYİ Parti Gerginliği! MHP'liler İtiraz Etti
Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen 15 Milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kuran İYİ Parti için TBMM Genel Kurulu'nda yer düzenlemesine gidildi.
Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı açıklandı. 50'den fazla yaralı var.
Temel Karamollaoğlu'ndan İttifak ve İYİ Parti Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Burada basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren iki lider daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Şaka Yüzünden Nikahı İptal Olan Gelin Konuştu 'Şaka Yapmak İstemiştim Ama...'
Manisa'da nikah masasında espiri yaptıkları için nikahları yarım kalan çiftin yaşadığı şok dün bir çok haber sitesinde yer almıştı. Turgutlu'da yaşayan Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri, 9 senelik birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için önceki gün nikah masasına oturdular.
Tarım Bakanı : Halkımız Cumhurbaşkanımızı Yeni Sistemin Başında Görmek İstiyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu.
ÖSYM 2018 4 Başvuruları 30 Nisan'da Sonlanacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sözleşmeli yerli uzman personel alımı için tercih işlemleri 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle sona erecek.
Uşak İl Özel İdaresi Mühendis, Tekniker ve Topoğraf Alıyor
Uşak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilana başvurular başlıyor.
Otostopla Bindikleri Araç Kaza Yaptı! 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile otostop yaparak otomobile bindiği öğrenilen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Belediye Başkanının Kızı Son Sıradan Birinci Sıraya Geldi, Akademisyen Oldu
AK Parti'li Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın kızı 10'uncu sıradan birinci sıraya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu.
Düğün Konvoyunda Korkunç Kaza! 22 Kişi Yaralandı
Çorum'da bir düğün konvoyunun karıştığı zincirleme kazada 22 kişinin yaralandığı, bir yaralının durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Çorum'da bir düğün konvoyunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Kadın-Erkek Astsubay Alımı Yapılacak! Adaylar Dikkat!
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kadın-Erkek Astsubay alımı için başvuru süreci geçtiğimiz gün yapılan resmi duyuru ile uzatılmıştı.
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Uyarı 'Bunu Yapmak İsteyenlere Fırsat Vermeyin'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir Allah inancının İslamla ilgisinin olmadığını, bunun ateizme giden bir yol olduğunu söyledi.
Ankara Yenimahalle'de Deprem
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi. Ankara'da gece yarısı deprem
Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Seçime Girmeye Hak Kazanan Partiler
Resmi Gazete'nin 22 Nisan 2018 tarihli Mükerrer sayısında 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek erken seçime girmeye hak kazanan partiler açıklandı.
MHP Genel Başkanı'ndan 'İYİ Parti' Tepkisi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 CHP Milletvekili'nin İYİ Parti'ye transfer olarak İYİ Partinin seçimlere katılabilmesine olanak sağlayan ittifakla ilgili konuştu.
Son Dakika! YSK'dan İYİ Parti Kararı
Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlere katılabileceğini duyurdu.