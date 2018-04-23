KPSS CAFE- KPSS HABER VE HAZIRLIK PORTALI

Şaka Yüzünden Nikahı İptal Olan Gelin Konuştu 'Şaka Yapmak İstemiştim Ama...'

Manisa'da nikah masasında espiri yaptıkları için nikahları yarım kalan çiftin yaşadığı şok dün bir çok haber sitesinde yer almıştı. Turgutlu'da yaşayan Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri, 9 senelik birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için önceki gün nikah masasına oturdular.